«Хамство»: Лавров отреагировал на отказ европейских послов от встречи с ним Лавров: Россия учтет хамский отказ европейских послов от переговоров

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Отказ европейских послов от переговоров с российскими властями Москва расценивает как хамский поступок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». По его словам, такое решение дипломатов Евросоюза остается большой загадкой.

По большому счету, это хамство. Раз они так относятся к возможности пообщаться с представителями российского руководства, то мы, конечно, учтем, что у них к этому нет интереса. Пусть пока в своих кабинетах посидят, поразговаривают со своими столицами по телефону, — подчеркнул глава ведомства.

4 марта Лавров сообщил, что приглашал послов ЕС обсудить предстоящие выборы президента РФ, но представители стран объединения за два дня до намеченной встречи отказались от нее. Член внешнеполитической службы ЕС Петер Стано уточнил, что решение связано с общей внешней политикой блока.

Представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на этот шаг добавила, что послы стран коллективного Запада превратили себя из дипломатов в маргиналов, которые участвуют в акциях, не предназначенных для межгосударственного общения. Она задалась вопросом, кого именно могут представлять сотрудники дипведомств, отказавшись от встречи в российском министерстве, являющимся для них контрпартнером и главным источником получения всей информации как по двусторонним отношениям, так и по позиции многосторонних форматов.