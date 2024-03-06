«Хамский шаг»: экс-дипломат ООН об отказе послов ЕС от встречи с Лавровым Дипломат Орджоникидзе назвал хамским шагом отказ послов ЕС от встречи с Лавровым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Отказ послов стран Евросоюза от встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым является беспрецедентным случаем в истории международных отношений, заявил NEWS.ru бывший заместитель генсека ООН, российский и советский дипломат Сергей Орджоникидзе. По его словам, этот «хамский шаг» со стороны ЕС можно считать поводом для снижения уровня дипломатических отношений.

Я считаю, что это повод для понижения отношений. Если послы не хотят посещать Министерство иностранных дел [РФ] и лично министра, то они не выполняют свои прямые функции как дипломатические представители государств. А раз они не хотят выполнять эти функции, тогда и нечего им здесь делать, — заявил Орджоникидзе.

Такой «хамский шаг» представителей стран ЕС, по мнению дипломата, является своеобразным выражением отношения к России со стороны стран Запада. Он считает, что такая ситуация будет унизительной для Москвы, если с ее стороны не будет принято никаких ответных мер.

4 марта Лавров сообщил, что приглашал послов ЕС обсудить предстоящие выборы президента РФ, но представители стран объединения за два дня до намеченной встречи отказались. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что решение послов связано с общей внешней политикой блока.