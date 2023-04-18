Губернаторы вслед за депутатами не стали публиковать декларации о доходах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство российских губернаторов вслед за депутатами и сенаторами не стали публиковать декларации о доходах, пишет газета «Ведомости». Но есть редкие исключения, например, глава Тувы Владислав Ховалыг опубликовал информацию о своих доходах на сайте правительства республики. Его примеру готов последовать губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Считаю эту информацию важной для граждан. Поэтому, как и в предыдущие годы, буду публиковать сведения о доходах, — сообщал Никитин.

Новгородский губернатор стал вторым главой региона, заявившим о готовности обнародовать данные о своих заработках после того, как в декабре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому декларации чиновников не будут публиковаться на сайтах ведомств и в СМИ в период проведения специальной военной операции.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов 27 марта сообщил, что опубликует сведения о своих доходах, так как считает эту информацию важной для избирателей. Срок подачи деклараций истекает 30 апреля, но пока ни глава Камчатки, ни глава Новгородской области не опубликовали эти сведения. В пресс-службе Никитина заявили, что это произойдет «до конца весны».

Советник орловского губернатора Андрея Клычкова Сергей Лежнев сообщил «Ведомостям», что президентский указ запрещает публиковать сведения о доходах в случае выезда в зону СВО. Поэтому Клычков, как предположил Лежнев, не будет обнародовать эти сведения.

Газета обратила внимание, что в указе Путина не уточняется, касается ли непубликация деклараций только тех, кто связан с боевыми действиями, или всех, кто обязан предоставлять эти сведения. При этом Госдума в январе приняла поправку о статусе депутата и сенатора, согласно которой информация о доходах парламентариев будет опубликована в обобщенном виде. Собеседник издания в думском комитете по госстроительству пояснил, что под «обобщенной информацией» подразумевается количество поданных и неподанных деклараций.

Политолог Константин Калачев объяснил, что подозрения у избирателей могут вызывать и слишком низкие доходы, и излишне высокие.

В первом случае кажется, что губернатор что-то скрывает либо пришел во власть с целью обогатиться, во втором случае надо объяснять происхождение денег. Но в большинстве случаев открытость лучше закрытости, — объяснил он.

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко заявила, что верхняя палата парламента отказалась публиковать декларации о доходах сенаторов в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Святенко отметила, что до 1 апреля все декларации депутатов и сенаторов были сданы, а доступ к этой информации есть у определенного круга лиц.