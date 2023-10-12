Губернатор Воробьев назвал смерть главы Подольска Жарикова тяжелой утратой

Фото: vk.com/andreyvorobiev

В Подмосковье прошло прощание с умершим главой городского округа Подольск Дмитрием Жариковым, сообщает «360». Как подчеркнул присутствовавший на церемонии губернатор Московской области Андрей Воробьев, смерть главы Подольска стала большой утратой для всех.

Сегодня для всех нас очень тяжелый день — мы здесь для того, чтобы проводить в последний путь Дмитрия Вячеславовича. Хочу выразить соболезнования от себя и от всей нашей команды. <...> Тяжелейшая утрата для всех нас, — сказал губернатор на церемонии прощания.

Андрей Воробьев выразил слова соболезнования и поддержки родственникам Дмитрия Жарикова, отметив, что он был достойным товарищем, сообщает издание.

По информации СМИ, гражданская панихида по Жарикову состоялась в концертном зале администрации Подольска. Отпевание прошло в Троицком кафедральном соборе, похоронили руководителя города на Лемешовском кладбище.

Дмитрий Жариков занимал пост главы муниципалитета Подольска с весны 2022 года. Он скоропостижно скончался 10 октября в возрасте 47 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Ранее в возрасте 60 лет скончалась экс-омбудсмен Крыма Лариса Опанасюк. Она долгое время страдала тяжелой болезнью. Прощание с Опанасюк состоялось 7 октября в Александро-Невском кафедральном соборе Симферополя.