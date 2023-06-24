Губернатор Севастополя высказался о ситуации с Пригожиным Губернатор Севастополя: нам всем сейчас нужны вера в свою страну и в президента

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Главное сейчас — это вера в свою страну и в президента, написал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он первым из глав регионов отреагировал на ситуацию с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Как и многие из вас сейчас — не сплю, обновляю ленту новостей. Любой конфликт — плохо. Конфликт такого уровня... Плохо в высшей степени. Никто из нас сейчас не обладает всей информацией для того, чтобы делать выводы. Сейчас нам всем нужны: вера в свою страну и в президента. И поддержка наших ребят, которые героически держат фронт, — написал Развожаев.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что генпрокурор Игорь Краснов доложил президенту России Владимиру Путину в контексте возбуждения уголовного дела о попытке организации вооруженного мятежа. По словам представителя Кремля, Краснов также сообщил о законности юридических действий. Решение о возбуждении уголовного дела было принято после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина.

Ранее в Федеральной службе безопасности заявили, что слова и действия предпринимателя Евгения Пригожина фактически являются призывами к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. В ведомстве пояснили, что уголовное дело было возбуждено «в связи с серьезностью ситуации и угрозой эскалации». Там подчеркнули, что вся распространяемая информация в соцсетях от имени Пригожина о якобы нанесенных Минобороны ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности.