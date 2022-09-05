Губернатор Подмосковья призвал власти реагировать на обращения жителей Губернатор Подмосковья Воробьев призвал власти реагировать на обращения жителей

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Жители Подмосковья активно направляют обращения властям, в которых содержатся замечания насчет благоустройства региона, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с зампредами. По его мнению, для того чтобы обеспечить перемены в обществе, важно своевременно реагировать и выполнять просьбы людей, сообщает «360».

Я коснулся этой темы потому, что это важная работа. Понимаю, что каждый из глав городских округов управляет большой системой и у вас хватает хлопот, но системное решение таких обращений, регулярное внимание к таким обращениям — это, считаю, то, что позволяет обеспечивать перемены, — подчеркнул политик.

Он привел несколько примеров обращений от жителей, среди которых были просьбы об установке мусорных баков, камер на дорогах и остановочных павильонов. По словам Воробьева, таких просьб много и их исполнение определяет успех действий власти.

Андрей Воробьев ранее открыл новый корпус для начальных классов в физтех-лицее имени Капицы в Долгопрудном, занявшем второе место в рейтинге лучших школ России. Губернатор поздравил детей и педагогов с началом учебного года, отметив, что преобразования лицея продолжатся. Также он сообщил, что на территории учреждения появится детский технопарк с кампусом для проживания талантливых школьников из разных уголков России.