Губернатор Подмосковья пообещал обеспечить раненных в ходе СВО протезами Губернатор Подмосковья Воробьев: раненные в ходе СВО бойцы будут обеспечены протезами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с раненными в ходе специальной военной операции на Украине бойцами в клинической больнице в Видном. Как сообщает «360», глава региона пообещал, что всем бойцам помогут с протезированием и реабилитацией.

Задача — сделать так, чтобы наши ребята, которые нуждаются в реабилитации в разных направлениях, в том числе в протезировании, могли обращаться к нашим врачам. И эта программа сопровождения у нас работает, в том числе в протезировании, — заявил губернатор.

Воробьев отметил, что в Подмосковье достаточно госпиталей с хорошим оборудованием, кроме того, создан Центр экзопротезирования пациентов. Он поручил обеспечить участников СВО программой сопровождения в реабилитации по разным направлениям, в том числе во время протезирования.

Главврач Видновской районной клинической больницы Бутай Бутаев рассказал, что благодаря современным технологиям пациентам после протезирования удается вернуться к привычной жизни. Перед установкой протеза пациентам необходимо пройти подготовку, которая занимает до нескольких месяцев, чтобы развить мышцы и вестибулярный аппарат, поделился врач.

В нынешнее время достаточно много хороших и современных технологий, которые направлены именно на восстановление и реабилитацию, возвращение жизни тем людям, которые теряют конечности, — отметил Бутай.

Ранее Андрей Воробьев поручил оказать материальную поддержку беженцам с Донбасса. Более 300 беженцев получили 30 тысяч рублей на аренду жилья. Подмосковье стало первым регионов в России, где ввели такую меру поддержки для беженцев.