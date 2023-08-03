Губернатор Подмосковья пообещал досрочно сдать участок трассы М-12 Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал досрочно сдать участок трассы М-12

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Вид с квадрокоптера на строительство головного участка трассы М-12 «Москва - Казань»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал досрочно сдать участок трассы М-12, который пройдет через Люберцы, Балашиху, Павловский Посад, Орехово-Зуево, Богородский и Электросталь. По словам главы Московской области, строительство планируется завершить в сентябре 2023 года — на десять месяцев раньше заявленного срока, сообщает «360».

Президент поставил задачу — целиком сдать дорогу до конца года. Мы свой участок сдадим досрочно — в сентябре. Первый участок открыли год назад — 22 км, — пояснил Воробьев.

Губернатор уточнил, что трасса снизит нагрузку на магистрали в самых населенных городских округах и сократит время в пути между Москвой, Московской, Владимирской, Нижегородской областями, Чувашией и Татарстаном. По словам Воробьева, открытие дороги станет «спасением», так как восточное направление в области остается крайне перегруженным. Трасса позволит объезжать пробки. Для предпринимателей ее открытие тоже представляет интерес — дорога находится вблизи восьми индустриальных парков.

Трасса М-12 в Подмосковье протянется на 77 км. Ее строительством занимаются семь тысяч человек. Она будет расположена в обход населенных пунктов.

Воробьев ранее сообщил, что Подмосковье заняло второе место в российском рейтинге по эффективности промышленной политики. По его словам, на результат повлияли новые льготы и форматы их предоставления.