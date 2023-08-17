Воробьев назвал открытие МЦД-3 долгожданным событием для Подмосковья Глава Подмосковья Воробьев назвал МЦД-3 важным проектом для региона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожный пассажирский маршрут МЦД-3, который 17 августа запустили президент России Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и московский мэр Сергей Собянин, стал крупным и важным проектом для региона, заявил глава Московской области. Как сообщает «360», открытие диаметра стало долгожданным событием для жителей таких городов, как Химки, Раменское, Жуковский и Люберцы, совокупная численность населения которых составляет почти 1 млн человек.

Для нас это очень важное событие. <…> Каждое открытие МЦД — большое событие, потому что качество поездки, возвращения домой совершенно другое, — отметил губернатор.

По его словам, с открытием МЦД-3 вырастут скорость движения и комфорт пассажиров, так как в часы пик интервалы между поездами сократятся, а стоимость проезда снизится вдвое. Воробьев подчеркнул, что диаметр оборудован современным подвижным составом и всей инфраструктурой благоустройства.

Издание уточняет, что длина железнодорожной трассы составляет 85 км, она протянулась от Зеленограда до Раменского. Из 38 станций 21 относится к Подмосковью. В черте Москвы 14 станций имеют бесплатные пересадки на метро, МЦК и другие пригородные направления.

Также, по словам Воробьева, на очереди в Москве и Подмосковье – запуск МЦД-4, который станет еще одним масштабным и важным для развития проект.

Ранее Владимир Путин принял участие в церемонии запуска третьего диаметра МЦД-3. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, диаметр сделал метро еще более доступным для 3,5 млн человек.