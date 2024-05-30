Единственная в России женщина-губернатор ушла в отставку Губернатор ХМАО объявила об отставке

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

Наталья Комарова

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова объявила, что уходит в отставку в связи с переходом на новую работу. Эту должность 68-летняя Комарова занимала с 2010 года. До настоящего момента она была единственной женщиной-губернатором в России. Соответствующее видеообращение опубликовано в Telegram-канале Комаровой.

Дорогие земляки, завершаю свою работу в должности губернатора ХМАО. Приняла такое решение, перехожу на другую работу, — сказала она.

В середине апреля мэр Сургута Андрей Филатов заявил об уходе в отставку. Глава города подчеркивал, что намерен остаться в регионе и работать над новыми проектами по экономическому развитию территорий. По словам Филатова, его решение сложить полномочия связано с личными обстоятельствами и не имеет политического подтекста.

До этого стало известно об отставке главы Нефтеюганска Эльвиры Бугай. Градоначальник решила сложить с себя полномочия, а нового главу города выберут уже в середине мая. По словам Бугай, она покидает пост мэра из-за семейных обстоятельств. После ухода с должности жить и работать она планирует в Нефтеюганске.

В феврале губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об отстранении от должности вице-губернатора Сергея Дрегваля. Чиновник покинул пост по собственному желанию. Дрегваль курировал деятельность комитета по тарифам, определяющего цены на коммунальные услуги и стоимость проезда в общественном транспорте, а также занимался рядом других вопросов.