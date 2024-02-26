Губернатор Херсонской области обвинил Зеленского во лжи

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анонсированное на 25 февраля заявление президента Украины Владимира Зеленского вылилось в очередную ложь, заявил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, украинский лидер обращается не к гражданам, а к «западным кураторам».

Зеленский анонсировал на 25 февраля «нечто особенное», а в итоге все вылилось в очередную ложь. Это далеко не единичный пример того, как киевский режим вешает нашим людям на временно оккупированных территориях Украины лапшу на уши. Для чего? Очень просто. Зеленский обращается не к народам Украины. <...> В каждой своей речи он на самом деле говорит со своими западными кураторами, каждое слово взвешено именно с расчетом на их реакцию, — сказал губернатор.

Сальдо также указал на то, что «наш народ ненавидит ложь», а вот на Западе якобы привыкли к подобному типу общения. По мнению чиновника, «использование людей как вещей, постоянный обман друг друга» являются там нормой.

Ранее Сальдо заявил, что четыре области Украины исторически являются «абсолютной Россией». По его словам, это Харьковская, Днепропетровская, Николаевская и Одесская области. Кроме того, по мнению губернатора, неразрывно исторически связаны с Россией Кировоградская, Сумская, Полтавская, Черниговская и Черкасская области.