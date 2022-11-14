Губернатор Бали рассказал о здоровье Лаврова после больницы Губернатор Бали рассказал, что Лавров находится в добром здравии

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров находится в добром здравии, заявил губернатор Бали Вайан Костер. Он отметил, что руководитель ведомства действительно был в больнице. В медицинском учреждении Лавров проходил обследование, передает «Коммерсант».

Сергей Лавров находится в добром здравии, но был в больнице на обследовании, — отметил губернатор Бали.

Днем в понедельник агентство Reuters сообщило, что Лаврова госпитализировали после прибытия на саммит G20 на Бали. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения о том, что глава внешнеполитического ведомства, возглавляющий делегацию РФ на Бали на саммите G20, был госпитализирован.

После сам Лавров ответил на слухи о своей госпитализации, сказав о том, что подобные фейки не новы для мира политики.

Он также выразил «огромную благодарность» россиянам за поддержку внешней политики Москвы.