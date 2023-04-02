Грызлов: ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Борис Грызлов

Ядерное оружие в Белоруссии будет придвинуто к западным границам Союзного государства, заявил РИА Новости посол РФ в Минске Борис Грызлов. По его словам, размещение оружия массового поражения в Белоруссии будет повышать возможности для обеспечения безопасности стран.

Ядерное оружие будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США, — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что 1 июля Россия закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. По словам главы государства, Москва не передает Минску свое ядерное оружие, а «делает то, что делали США десятилетиями». Он добавил, что на белорусских аэродромах уже расположены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, в республику при необходимости может быть введено стратегическое ядерное оружие. Он уточнил, что отдал распоряжение военным немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ранее отметил, что заявление Путина не блеф. При этом он предположил, что такое решение Москвы не будет иметь большого значения в военном плане.