«Грязная работа»: Захарова об обвинениях Киева в падении ракет в Польше Захарова назвала грубой провокацией обвинения Киева в адрес РФ о падении ракет в Польше

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Обвинения Киева в адрес России касательно падения ракеты в Польше являются грубой провокацией, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее мнению, президент Украины Владимир Зеленский выполняет «грязную работу». Она подчеркнула, что в ближайшее время МИД выступит с официальным заявлением о произошедшем.

Бункерный не может понять, что его поставили во главе шайки бандитов на Украине, чтобы делать грязную работу, а не диктовать кураторам, как им поступать. В ближайшее время МИД России сделает заявление о ситуации вокруг очередной грубой провокации киевского режима, — написала Захарова.

Польские СМИ вечером 15 ноября сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в заявлениях варшавских властей речь шла об одной ракете. В польском МИД сначала подчеркнули, что ракета произведена в России, а после президент Польши Анджей Дуда отметил, что Варшава не имеет точной информации, кому она принадлежала. В Минобороны России заявили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили, а информацию польских СМИ назвали провокацией. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета, упавшая в Польше, принадлежит России.