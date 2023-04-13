Грушко: риски столкновения сил России и НАТО возрастают

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД России Александр Грушко рассказал «Известиям», что риски столкновения сил РФ и НАТО возрастают. По его словам, Балтийское море является отличным примером того, что Запад превратил регион из спокойной области в «зону военного соперничества». Он подчеркнул, что Альянс не принял ни одно предложение Москвы по нормализации ситуации в Балтийском море.

Риски, к сожалению, возрастают. Это понимают все, — сказал Грушко.

По его словам, увеличение линии соприкосновения между РФ и НАТО на 1200 километров «кратно увеличивает риски столкновения».

Ранее бывший советник экс-главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что Североатлантический альянс должен начать глобальное расширение, чтобы разрушить «ось Россия — Китай». По его словам, для этих целей НАТО должно пригласить в свои ряды Австралию, Израиль, Японию и другие страны, которые способны внести значительный вклад в бюджет военно-политического блока.

Ранее газета The Guardian со ссылкой на секретные документы Пентагона, которые появились в Сети после утечки в военном ведомстве США сообщила, что большинство военных спецназовцев из стран НАТО, которые воюют на Украине, являются британцами. Отмечается, что в феврале — марте 2023 года из 97 бойцов сил специального назначения 50 являлись гражданами Великобритании.