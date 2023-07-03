Группировка «Юг» нанесла ракетные удары по ВСУ на трех направлениях Минобороны: группировка «Юг» разбомбила позиции ВСУ на трех направлениях

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев заявил РИА Новости, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники ВСУ на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Также уничтожен командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ около Предтечино.

Авиацией «Южной» группировки войск нанесены ракетно-бомбовые удары по скоплению живой силы и техники противника на Лисичанском, Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Расчетом реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» поражен командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Предтечино, — рассказал Астафьев.

Он добавил, что огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Красное. Также российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы поразили украинскую БМП в районе Артемовска, самоходную гаубицу «Гвоздика» в Константиновке, 122-миллиметровое артиллерийское орудие Д-30 в Максимильяновке и 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» возле поселка Острое.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военнослужащие отразили атаку ВСУ на Краснолиманском направлении в ДНР. По его словам, украинские войска шли в наступление при поддержке боевых бронемашин.