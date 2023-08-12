Группировка ВС РФ «Запад» отразила семь атак ВСУ под Купянском Минобороны: военные ВС РФ отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении

Фото: МО РФ

Российские военные за сутки отразили семь атак ВСУ на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, противник пытался штурмовать российские позиции на трех участках передовой.

В течение дня противником проведено четыре контратаки силами подразделений 14-й и 41-й отдельных механизированных бригад и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады на позиции наших войск в районе населенного пункта Синьковка и урочища Маньковка. Все контратаки успешно отражены. Потери противника составили до взвода живой силы, — подчеркнул офицер.

Зыбинский добавил, что еще три атаки противник провел около населенного пункта Новоселовское в Сватовском районе ЛНР. На участке первой танковой армии ВСУ послали в атаку штурмовые группы 44-й и 32-й отдельных механизированных бригад. Они были остановлены огнем российской артиллерии. Противник потерял до взвода живой силы, уточнил начальник пресс-центра «Запада».

Ранее Сергей Зыбинский сообщил, что российские военные из группировки «Запад» взяли под контроль четыре опорных пункта и пять наблюдательных постов ВСУ на Купянском направлении. По словам офицера, в районе населенного пункта Ольшана также было разгромлено более взвода пехоты противника.