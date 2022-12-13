Группа российских дипломатов покинет США в начале года Замглавы МИД Рябков: группа дипломатов покинет США в начале 2023 года

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Группа российских дипломатов, работающих в США, в начале следующего года будет вынуждена покинуть страну, заявил в разговоре с журналистами заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он подчеркнул, что дипмиссия выполняет предписания местной администрации. По словам Рябкова, Москва ответит на этот жест, и ответ необязательно будет симметричным, передает ТАСС. Замглавы МИД не стал уточнять, сколько дипломатов покинет Штаты.

Мы следим внимательно за тем, чтобы американский персонал уезжал отсюда в соответствии с нашими требованиями. Я не готов сейчас говорить, сколько людей на рубеже года или в январе уедет из Москвы, по большому счету это неважно. Все контролируется, и здесь нет никоим образом какого-то с нашей стороны невнимания к такого рода сюжетам, — сказал Рябков.

Замглавы ведомства уточнил, что Вашингтон установил абсолютно немотивированный и ничем не объяснимый трехлетний лимит пребывания российских дипломатов в командировке. По его словам, Москва на такое отвечает согласно принципу «око за око», и не всегда симметрично. Рябков добавил, что американцы сами жалуются на нехватку персонала. И это учитывая то, что череду взаимных высылок инициировали именно в Вашингтоне.

Ранее замглавы МИД РФ сообщил, что Россия и США намерены и дальше проводить консультации по нормализации работы посольств и снятию раздражителей в двусторонних отношениях. При этом он отметил, что прогресс по итогу работы в Стамбуле был минимален и касался по большей части второстепенных вопросов. По словам Рябкова, Москва оценивает прошедшие консультации как полезные, но трудные.