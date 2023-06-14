«Группой кровавых клоунов», которая под эгидой НАТО «терроризирует весь мир», назвала украинские власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на слова генерального секретаря Североатлантического альянса о российской военной операции на Украине. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале представителя российской дипломатии.
На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир, — написала Захарова.
Ранее Столтенберг в ходе встречи с президентом США Джо Байден отметил, что мир станет опаснее, если Россия одержит победу в конфликте с Украиной. По его словам, начало боевых действий стало «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».
Также Мария Захарова предположила, что США отказываются комментировать инцидент с «Северными потоками», поскольку они сами вовлечены в экстремистскую деятельность и каждое слово способно обернуться против них.