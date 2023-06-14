«Группа клоунов»: Захарова ответила на слова Столтенберга о «нападении РФ» Захарова назвала власти Украины группой кровавых клоунов под эгидой НАТО

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

«Группой кровавых клоунов», которая под эгидой НАТО «терроризирует весь мир», назвала украинские власти официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она ответила на слова генерального секретаря Североатлантического альянса о российской военной операции на Украине. Соответствующая запись опубликована в Telegram-канале представителя российской дипломатии.

На ценности напали тогда, когда на средства Вашингтона и Брюсселя дважды совершили госпереворот в Киеве. Вот тогда от демократических ценностей ничего и не осталось. А сейчас группа кровавых клоунов под эгидой НАТО терроризирует весь мир, — написала Захарова.

Ранее Столтенберг в ходе встречи с президентом США Джо Байден отметил, что мир станет опаснее, если Россия одержит победу в конфликте с Украиной. По его словам, начало боевых действий стало «нападением не только на Украину, но и на основные ценности, и на свободных людей повсюду».

Также Мария Захарова предположила, что США отказываются комментировать инцидент с «Северными потоками», поскольку они сами вовлечены в экстремистскую деятельность и каждое слово способно обернуться против них.