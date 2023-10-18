«Грубая ошибка»: Антонов озвучил последствия передачи Киеву ракет ATACMS Антонов: передача Киеву ракет ATACMS является грубой тактической ошибкой США

Фото: MFA Russia/Global look press

Тайная передача Украине оперативно-тактических ракет ATACMS является грубой тактической ошибкой со стороны США, передает РИА Новости заявление посла РФ в США Анатолия Антонова. По его словам, такой шаг будет иметь для Вашингтона серьезные последствия, но на результат специальной военной операции не повлияет.

Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений, — подчеркнул дипломат.

Антонов отметил, что США продолжают подталкивать НАТО и Россию к прямому столкновению. При этом Москва неоднократно предупреждала о последствиях накачки Киева оружием и прямо заявляла, что такие меры подрывают стратегическую и региональную безопасность, резюмировал посол.

Соединенные Штаты передали Украине пока «менее дюжины» тактических ракет ATACMS. Поставки этих вооружений состоялись в последние несколько дней, причем поставка американской тактической ракетной системы была окутана тайной. Предполагалось, что первое официальное заявление будет сделано, когда ракеты используют на поле боя. До этого момента США крайне редко утаивали решения по отправке вооружения за границу.