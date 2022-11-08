«Гринпис» предложили признать нежелательной организацией Депутат ГД Якубовский преложил признать «Гринпис» нежелательной организацией

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Экологическую организацию «Гринпис» предложили признать нежелательной в России, об инициативе сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Алексей Якубовский. По его словам, межфракционная рабочая группа «Байкал» приняла решение направить соответствующее предложение в Генеральную прокуратуру.

Сегодня с коллегами из межфракционной рабочей группы «Байкал» приняли решение обратиться в Генеральную прокуратуру с предложением признать деятельность международной организации «Гринпис», не попадающей под действие закона об иноагентах, нежелательной на территории РФ, — написал Якубовский.

В российском отделении «Гринпис» сообщили «Осторожно, Media», что признание «нежелательной организацией» возможно в случае, если объединение угрожает основам конституционного строя РФ. При этом в организации отметили, что не понимают, что запрещенного есть в их деятельности.

Чем российский «Гринпис» угрожает России, наши оппоненты не уточняют. Мы со своей стороны не раз заявляли, что всегда действовали исключительно в интересах России и её граждан, наша главная цель — бороться с такими вызовами, как изменение климата и угрозы биоразнообразию, — ответили в организации.

В «Гринпис» связали попытки лишить их легального статуса в России «с намерениями некоторых предпринимателей и их разнообразных лоббистов нажиться на бесконтрольном использовании природных ресурсов России». В организации напомнили, что активно выступали против внесения изменений в закон «Об озере Байкал». По словам членов «Гринпис», поправки угрожали Байкальской природной территории вырубками леса и строительством на прибрежной территории без экологической экспертизы.

Законопроект о внесении изменений в Градостроительный кодекс и ряд других законодательных актов был внесён в Госдуму правительством в конце марта. 6 апреля документ приняли в первом чтении. Инициатива, по замыслу кабмина, должна поддержать строительную отрасль в условиях кризиса.