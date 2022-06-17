Греф назвал сроки возврата к уровню экономики 2021 года Греф: возврат к уровню экономики 2021 года может занять 10 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Герман Греф

Без принятия каких-либо мер срок возврата к уровню экономики по состоянию на 2021 год может занять 10 лет, заявил глава Сбербанка Герман Греф на ПМЭФ-2022. По его словам, которые приводит РБК, ситуация в российской экономике оценивается как «парадоксальная», но в общем «не столь драматичная»: санкции оказались более мягкими, чем ожидали эксперты, к тому же никто не ожидал, что «перестройка и подстройка» под новую ситуацию будут происходить столь быстрыми темпами.

Если ничего не делать, то возврат российской экономики на уровень 2021 года может занять примерно 10 лет, — сказал он.

Ранее Греф сообщил, что Россия реализует экономический сценарий «труба на Восток», при котором 3/4 поставок нефти направлены партнерам, отказавшимся ввести рестрикции против РФ. Он добавил, что в настоящее время существуют реальные трудности из-за сжатых сроков: например, перестройка логистики и дисконты. Тем не менее Греф подчеркнул, что процесс запущен и уже приносит первые плоды.



