Гражданских лиц — участников действий на Украине признают ветеранами Госдума приняла закон о статусе ветерана для гражданских лиц, участвующих в СВО

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении статусом ветерана боевых действий гражданских лиц, участвующих в спецоперации России на Украине. После принятия документа они смогут получить льготы и некоторые другие преимущества, отмечается на сайте Госдумы.

Как отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сейчас гражданские лица могут получить такой статус только при наличии ранения или государственных наград, связанных с выполнением этих задач. Речь идет о гражданском персонале Вооруженных сил РФ, ремонтных бригадах, врачах и других специалистах.

Ранее сообщалось, что как минимум в 59 субъектах России введены собственные выплаты или льготы для участников действий на Украине и членов их семей. Суммы выплат для семьи погибшего военного в разных регионах составляют от одного до трёх миллионов рублей. Кроме того, из резервных фондов некоторых местных правительств будут осуществляться выплаты за ранение.