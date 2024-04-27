Граждан Молдавии призвали «делать выводы» после унизительных условий от ЕС Депутат Новиков: граждане Молдавии не откажутся от идентичности ради Евросоюза

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Жители Молдавии не откажутся от своей идентичности ради вступления в Евросоюз, заявил в разговоре с NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал призыв спикера парламента республики Игоря Гросу к гражданам называться румынами во время переписи населения, чтобы Кишинев мог попасть в ЕС.

Я считаю, что жители Молдавии не откажутся от своей идентичности ради вступления в Евросоюз. Большинство граждан, я уверен, не готовы идти этим путем на данном этапе. Нужно предпринять слишком большое насилие над национальным сознанием, которое должно длится долгими годами, прежде чем так жестоко, цинично, грубо и унизительно переформатировать национальное сознание людей, — заявил Новиков.

Он подчеркнул, что у молдавского народа есть глубокие корни, и он прошел большой путь, в частности — был в составе Советского Союза. Парламентарий выразил уверенность, что подобная попытка массированного давления вряд ли пройдет бесследно. Новиков добавил, что Европа утратила свою субъектность по отношению к США, и ее текущее положение таково, что говорить о независимости Молдавии в ее составе не приходится.

В этой ситуации все на поверхности. Молдавию не просто зовут в Евросоюз, а предлагают отказаться от своей национальности. Это выглядит полным издевательством, унижением граждан Молдавии и остается пожелать им только увидеть это, правильно оценивать и делать выводы, — подчеркнул собеседник.

Новиков отметил, что призывы, подобные тому, который озвучил Гросу, являются насилием над национальным сознанием. Кроме того, они подтверждают, что события 1980-1990 годов, когда происходил разлом СССР, были спецоперацией по подготовке к уничтожению общесоюзной государственности и ликвидации суверенитета отдельных республик, пояснил депутат.

Ранее спикер парламента и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Гросу заявил, что граждане республики говорят по-румынски. По его мнению, молдаванам нужно с гордостью заявить о принадлежности Румынии в ходе переписи населения, которая стартовала 8 апреля. Таким образом, считает он, Кишинев сможет попасть в Евросоюз.

Также сообщалось, что главу Гагаузии Евгению Гуцул подвергли проверкам после возвращения из Москвы в составе делегации. Кроме того, правоохранители задержали ее советников в аэропорту Кишинева.