Гозману подняли рейтинг Видный либерал получил право называть себя жертвой

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Леонид Гозман

Видный либерал еще первых волн Леонид Гозман (внесен в список СМИ, исполняющих функции иностранного агента) получил шанс на деле ознакомиться почти с ГУЛАГом, рецидивы которого он так вдохновенно изыскивал все последние годы. Суд приговорил психолога широкой специализации к заключению на 15 суток за отождествление Советского Союза и гитлеровской Германии. Как написал бы классик, «это многих славный путь». В частности, тот же Борис Немцов, отсидев такой же срок, вообще отошел от активной политики, предавшись исключительно доступным радостям жизни. А его собрат во правых Гарри Каспаров и вовсе окончательно эмигрировал на заранее приготовленные инфраструктурные позиции борьбы с режимом.

Вопрос только в том, почему обладатель иностранного паспорта Гозман, признанный к тому же иноагентом, именно сейчас попал по тяжкую руку нашего правосудия, поскольку разного рода сравнения СССР и Третьего Рейха, включая тождественность и их различных институтов, всегда были его то ли выходной телевизионной арией, то ли цыганочкой с выходом.

Леонид Яковлевич никогда не стеснялся изыскивать подобные смутные аналогии. Помнится, после одного такого его выступления, когда не мудрствуя лукаво он поставил на одну доску Гестапо и НКВД, ему публично возразила журналистка одного молодежного издания. Она без затей напомнила Гозману, что только благодаря советскому солдату из кожи его соплеменников перестали делать абажуры в концлагерях. Самое примечательное, что времена еще были другие. А потому приступ бурного возмущения в прогрессивных рядах рукопожатных людей с «хорошими лицами» вызвал не выпад Гозмана, а жесткое ему возражение.

Более того, даже видные чиновники столичного правительства на какое-то время публично отказались от сотрудничества с этой газетой: мол, может, сам Гозман и слегка погорячился, но надо ведь соблюдать политкорректный политес. Особенно в нашей многонациональной стране. Тот факт, что видная либеральная говорящая голова оскорбила как раз многонациональный российский народ, как-то в расчет не принимался.

И вдруг сейчас за то же самое не овации в рядах прогрессивной интеллигенции, а административный арест. Конечно, ныне и юридическая ситуация другая, законы приведены в соответствие с настроениями, господствующими в обществе. И обстановка СВО и тотального иностранного давления не оставляет места для дальнейших заигрываний с пятой колонной.

Фото: Пресс-служба Тверского районного суда/ТАСС Леонид Гозман

Но почему-то на память приходит и еще одно обстоятельство. Дело в том, что Гозман прошел свой путь в политике и бизнесе рука об руку со своим как бы старшим товарищем Анатолием Чубайсом. Радикальный реформатор постоянно вел его за собой, превращая то в своего помощника в администрации президента, то в члена правления ОАО «ЕЭС России». Параллельно Гозман активно функционировал и в правых политических структурах типа «Союза правых сил», которые также, как считалось, подпитывались «железным Толиком».

Впрочем, Гозман, как мы уже отмечали, был и идеологом всего праволиберального блока и его говорящей по любому случаю головой. Надо полагать, что Чубайс долгое время не только патронировал, но и прикрывал своего подручного ниспровергателя по своим каналам.

Но вот и сам Анатолий Борисович отныне состоятельный, но не слишком здоровый эмигрант. И не исключено, что между его отъездом и пятнадцатью сутками Гозмана есть некоторая причинно-следственная связь.

Впрочем, теперь сам Гозман может гордо именовать себя жертвой, а то и мучеником режима и набирать рейтинговые очки в среде отъехавших из страны. Теперь он оппозиционер, подвергшийся политическим репрессиям. Аминь.