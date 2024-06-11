«Говорят не под запись»: Захарова пригрозила иностранным журналистам Захарова: западных журналистов ждет высылка в случае гонений на прессу России

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Если Запад продолжит притеснять российских журналистов, то из РФ продолжат выдворять иностранных представителей СМИ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. Она обратила внимание на «залп гневных публикаций» в зарубежной прессе после отзыва аккредитации у журналиста московского бюро австрийского радио и телевидения («ОРФ») Марии Книпс-Виттинг, Дипломат напомнила, что такая мера была ответом российской стороны на ничем не мотивированную высылку из Австрии российского корреспондента ТАСС Ивана Попова.

Дежурная желчь, сочащаяся со страниц западной прессы при любом упоминании России в целом и положения их персонала в частности, резко контрастирует с тем, что эти же самые корреспонденты говорят не под запись, рассказывая о полном комфорте пребывания в нашей стране. Пользуясь случаем, еще раз предупрежу западников: тронете наших журналистов, домой поедут и другие инкоры, — подчеркнула она.

Ранее Захарова указала, что страны Запада строили козни и перед Петербургским международным экономическим форумом. По ее словам, представителям России не давали визы, пролетные документы, аккредитации, угрожали не заправлять самолеты, не давали посадки или даже возможности пролетать в воздушном пространстве.

До этого стало известно, что «Фонд Клуни за справедливость», который был учрежден американским актером Джорджем Клуни совместно с супругой Амаль, планирует добиться от Международного уголовного суда и стран Европейского союза арестов работающих за границей российских журналистов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Клуни и его сотрудников безумцами.