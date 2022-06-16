«Готов и на велосипед»: Джабаров об идее пересадить чиновников на «Лады» Джабаров об идее Силуанова пересадить чиновников на «Лады»: «Готов и на велосипед сесть»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Джабаров

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с NEWS.ru прокомментировал предложение министра финансов РФ Антона Силуанова пересадить чиновников на «Лады». По его мнению, не принципиально, на чем ездит чиновник. Сам Джабаров заявил, что при необходимости готов сесть на велосипед.

Я думаю, каждый сам принимает решение. Не факт, что это будет экономнее. Трудно даже комментировать, чтобы не обидеть министра. Я считаю, это не принципиально, на чем ездит чиновник. Если бюджет того или иного министерства позволяет это сделать, то, наверное, можно оставить машины, на которых они ездят, тем более многие собираются в России. Нужны машины больше представительского класса, а «Лада» все-таки автомобиль для частного извоза, личного пользования. Это надо обдумать, сразу я бы такое предложение не принял, — подчеркнул Джабаров.

Сенатор вспомнил, что пользовался автомобилями «Лада». Он считает эти машины хорошими.

Вы знаете, я катался на «Ладе» много лет, на 11-й, 13-й, 7-й моделях. Хорошая машина, но всему свое время. При необходимости я готов и на велосипед сесть, — заявил Джабаров.

Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме предложил пересадить российских чиновников на «Лады», чтобы поддержать отечественное производство. По его словам, нужно искать все новые способы поддержки экономики, потому что бюджет — это очень сложный инструмент, и нельзя допустить, чтобы бюджетные средства становились определенным «наркотиком».

На эту инициативу отреагировал пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. По его словам, коммунисты поддержали бы эту идею, так как фракция выступает за национализацию стратегического производства, но для этого «оно должно быть». Ющенко добавил, что россияне с большим удовольствием будут летать на отечественных самолетах и ездить на автомобилях российского производства, «если бы они существовали».