Государство возьмет под контроль табачный рынок В правительство внесли законопроект о едином регулировании табачного рынка России

В России намерены регулировать производство и оборот табачной продукции на государственном уровне. Минфин России внесло в правительство соответствующий законопроект, согласно которому производителей обяжут лицензироваться и регистрировать оборудование.

Разрозненное нормативно-правовое регулирование производства и оборота табачной продукции приводят к отсутствию скоординированных решений в этой сфере и, как следствие, увеличению нелегального производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции, — говорится в сообщении.

Предполагается, что власти начнут вести специализированный контроль табачного рынка в рамках отдельного отраслевого закона «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий, табачной продукции, никотиносодержащей продукции и сырья для их производства».

Моделью для регулирования табачного рынка послужит опыт создания такого же механизма, как с алкогольной продукцией.

Ранее россияне признались, что стали чаще курить. За весну стали больше прибегать к сигаретам 13% респондентов. Годом ранее этот показатель в аналогичный период составлял 14%.