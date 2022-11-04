В России госслужащим разрешили находиться на постах до 70 лет Путин подписал закон, повышающий предельный возраст госслужащих до 70 лет

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Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста госслужащих с 65 до 70 лет. Документ опубликован на портале правовой информации. Нововведение коснется руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчиненных правительству РФ.

Так, согласно закону, госслужащие, замещающие должности руководителей, могут по своему согласию продлить срок службы с 65 до 70 лет. При этом на чиновников, которых на замещающую должность назначил президент России Владимир Путин, ограничение в 70 лет не распространяется.

Ранее Путин подписал указ об индексации заработных плат федеральных чиновников, дипломатов, судей, генерального прокурора и председателя Следственного комитета. Таким образом, зарплата повысилась и у самого Путина, а также у премьер-министра России Михаила Мишустина.

В апреле сообщалось, что самым богатым депутатом в России стал член КПРФ Владимир Блоцкий, который, согласно декларации о доходах, в 2022 году увеличил свой доход в 12 раз и заработал 3,5 млрд рублей. В партии объяснили, что парламентарий продал бизнес.