Госслужащие станут получать больше денег по указу Путина Путин подписал указ о повышении на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих

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Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет портале правовой информации. Указ вступает в силу со дня его подписания.

В целях обеспечения социальных гарантий <…> постановляю повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, — говорится в документе.

Накануне из проекта бюджета на следующий год стало известно, что российские власти решили не выделять средства на индексацию зарплат федеральных госслужащих в 2024 году. Прежде закон о бюджете предусматривал повышение окладов чиновников на 4%.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что с 2025 года страховые пенсии будут индексироваться два раза в год. По ее словам, с 1 февраля выплаты увеличат на годовой процент инфляции, а с 1 апреля — на фактическое значение роста доходов социального фонда РФ.

В свою очередь доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, что максимальный размер пенсии в России — нескольких сотен тысяч рублей в месяц — у заслуженных летчиков, космонавтов и госслужащих высшего ранга.