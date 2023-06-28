Гособвинение просит 9 лет тюрьмы для экс-главы сервиса «Яндекс. Лавка» Гособвинение просит приговорить к 9 годам тюрьмы экс-главу сервиса «Яндекс. Лавка» Красильщика

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Илья Красильщик

Гособвинение просит приговорить к девяти годам колонии заочно медиаменеджера и экс-главу сервиса «Яндекс. Лавка» Илью Красильщика, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, передает корреспондент ТАСС. Прокурор также просит суд запретить Красильщику заниматься администрированием интернет-ресурсов на четыре года. Слушание проходило в Басманном суде Москвы.

Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также назначить запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года, — сказал гособвинитель.

Басманный суд заочно арестовал на два месяца Илью Красильщика по делу о фейках 16 марта. Уголовное дело против него было возбуждено еще в 2022 году после публикации материалов о Буче. В рамках уголовного у медиаменеджера арестовали все счета и имущество.

Красильщик уехал из России сразу после начала военной операции на Украине, против проведения которой он выступил. В том случае, если он вернется в страну, заочный арест изменится на реальный.

Генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что за 2022 год в суды было передано 78 дел в отношении 67 россиян, привлеченных по уголовной статье о распространении фейков о ВС РФ.