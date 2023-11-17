В Госдуме предрекли распад США из-за помощи Украине Депутат ГД Шеремет: помощь Украине может привести к распаду США

Фото: Sgt. Shanae Garrett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дальнейшая поддержка Украины может привести к распаду США, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. По его словам, которые приводит РИА Новости, предпосылки для этого создает «антинародный и античеловеческий режим» американского президента Джо Байдена.

Поддержка Украины приведет к дальнейшему скатыванию американской экономики в пропасть и росту высоких протестных настроений и так максимально погрязших в долгах простых американцев, погружая все глубже и глубже страну в хаос гражданского неповиновения, тем самым создавая предпосылки для распада страны, — сказал парламентарий.

Ранее стало известно о резком снижении числа американцев, поддерживающих финансовую помощь Украине. Согласно данным опроса, в январе ее одобряли 63% респондентов, а в настоящее время — 54%. За указанный период доля противников поддержки Киева возросла с 34% до 43%.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил о том, что помощь Украине со стороны США может сократиться и страны Евросоюза должны быть политически готовы к тому, чтобы компенсировать ее. Заявление было сделано на фоне признания Пентагона в ограничении потока помощи Киеву из-за задержки с согласованием в Конгрессе США финансирования для Украины.