Госдума «защитила» прокуроров от призыва в армию Госдума приняла закон об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК

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На пленарном заседании Госдумы приняли закон, который предлагает расширить отсрочку от военной службы для служащих в органах прокуратуры и Следственного комитета, сообщает РИА Новости. Правительство внесло законопроект, который предлагает внести изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно новому закону, отсрочка от призыва будет предоставляться служащим, поступившим на службу в органы прокуратуры и Следственного комитета РФ после получения высшего образования. В настоящее время отсрочка от призыва предоставляется только служащим в органах внутренних дел, противопожарной службе, уголовно-исполнительной системе, принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии высшего образования и специальных званий. Новый закон также освобождает служащих от военных сборов на должностях, где предусмотрено присвоение специальных званий.

Ранее депутаты от ЛДПР предложили, чтобы молодым сотрудникам оборонных предприятий дали отсрочку от армии. Это, по их мнению, позволит преодолеть кадровый голод. В случае принятия поправок отсрочку от армии смогут получить выпускники вузов, колледжей и техникумов, которые устроились на заводы, занимающиеся созданием боеприпасов и спецхимии. Среди должностей, которые затронет инициатива, числятся работники, занятые производством и сборкой боеприпасов и их компонентов.