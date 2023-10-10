Госдума запросит у кабмина финансовую отчетность «Роснано» за весь период

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Госдума намерена запросить у правительства финансовую отчетность «Роснано» за весь период ее существования после заявления компании о невозможности исполнения обязательств по долгам за счет собственных средств, сообщает ТАСС. Депутаты нижней палаты парламента создали документ о финансовых результатах «Роснано», который будет передан в Счетную палату и правоохранительные органы. Отмечается, что ущерб, нанесенный бюджету РФ по итогам деятельности компании, превысил 100 млрд рублей.

Вследствие ряда провальных, а, возможно, и коррупционных проектов, бюджетной системе Российской Федерации нанесен ущерб в размере более 100 млрд рублей. Высока вероятность банкротства организации, — сказано в документе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что правительство изучает финансовую ситуацию в «Роснано» из-за «большой дыры». При этом руководство корпорации заявило, что не может погасить долговые обязательства компании в полном объеме за счет собственных средств. В качестве объяснения причины в «Роснано» сослались на признаки банкротства.