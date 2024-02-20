Госдума одобрила в первом чтении законопроект о запрете рекламы иноагентов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутаты Госдумы одобрили в первом чтении законопроект о запрете размещения рекламы на ресурсах иностранных агентов, сообщает корреспондент NEWS.ru. Кроме того, закон устанавливает запрет на рекламу самих иноагентских ресурсов. Отмечается, законопроект был принят депутатами единогласно, за него проголосовали 396 человек, воздержавшихся нет.

Авторами инициативы выступили 395 депутатов нижней палаты российского парламента. Они предлагают внести изменения в закон «О рекламе», установив запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов. При этом запрет будет касаться только российских юридических и физических лиц. Ответственность за нарушение закона будет нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель.

Отмечается, что законопроект не требует внесения изменений в Кодекс об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс. В настоящее время в России уже действует закон, согласно которому нарушение ограничений, касающихся иностранных агентов и их деятельности, карается штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

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