Госдума запретила приватизировать религиозное имущество

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о запрете приватизировать религиозное имущество, передает корреспондент NEWS.ru. Речь идет о государственной и муниципальной собственности, начиная от зданий соборов и убранства храмов до гостиниц для паломников.

По словам председателя думского комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, все перечисленное имущество должно принадлежать церкви и использоваться ей по назначению. При этом все сделки, заключенные с 2010 году, могут быть признаны недействительными. Гаврилов отметил, что при этом важно не нарушить права живущих в ранее приватизированных религиозных зданиях.

Для таких случаев запрет на приватизацию будет распространяться только на договоры, заключенные после вступления в силу новых правил, — отметил он.

Госдума также приняла законопроект, который обяжет операторов обеспечить «право на забвение» в интернете, а также запрет на поисковую выдачу для всех иностранных сайтов, нарушающих законы РФ. Изменения предлагается внести в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».