Госдума запретила дискредитировать добровольцев, участвующих в СВО Госдума приняла в третьем чтении закон о наказании за дискредитацию участвующих в СВО добровольцев

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Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, предусматривающий административную ответственность за дискредитацию участвующих в спецоперации на Украине добровольцев, сообщает пресс-служба ГД. Депутаты также одобрили внесение изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающие ответственность за распространение заведомо ложной информации об оказании добровольческими формированиями содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ.

В соответствии с поправками в УК РФ нормы об ответственности за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ, будут распространены на добровольческие формирования, организации или физических лиц, которые оказывают содействие в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы, — говорится в сообщении.

Если законопроект одобрит Совет Федерации и подпишет президент России Владимир Путин, то за дискредитацию штраф для должностных лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. За повторное совершение преступления граждан будут наказывать лишением свободы сроком до семи лет, а максимальная санкция предусматривает 15 лет колонии и штрафы до 5 млн рублей.

Ранее стало известно, что добровольцы, отправившиеся в зону СВО, будут получать удостоверение ветерана боевых действий единого образца. Выдавать документ будут военные комиссариаты после подачи соответствующего заявления.