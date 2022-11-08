Госдума займется адаптацией вернувшихся из зоны СВО военных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Совет Госдумы проведет парламентские слушания, посвященные вопросу адаптации военнослужащих, которые вернулись из зоны проведения специальной военной операции на Украине, сообщил глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев. Он подчеркнул, что слушания состоятся 12 декабря.

Слушания проведут сразу три Комитета: по обороне; по молодёжной политике; по труду, социальной политике и делам ветеранов, — написал Метелев в своем Telegram-канале.

Он также обозначил цели слушаний. По словам Метелева, они заключаются в том, чтобы сформировать перечень конкретных решений, которые помогут в обустройстве жизни вернувшимся с фронта россиянам. В частности, речь идет о законодательных решениях. Кроме того, в результате должен быть повышен уровень престижа армии среди молодежи.

Метелев добавил, что по данным вопросам уже получены более 400 предложений. Он заверил, что каждое будет учтено и проанализировано.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов рассказал, что детей мобилизованных россиян необходимо обеспечить различными льготами, включая бесплатными обедами в школах, путевками в лагеря и санатории, разовыми денежными выплатами для семьи, а также скидками на ЖКУ. Он подчеркнул, что женам мобилизованных также нужно помочь в «восстановлении профессиональных навыков» и дополнительном обучении.