Госдума взялась за развитие виноделия и винного туризма в России Группа сенаторов внесла в Госдуму проект о развитии виноделия и винного туризма в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Законопроект, направленный на стимулирование развития виноделия и винного туризма в России, был внесен в Госдуму сенаторами Андреем Яцкиным, Алексеем Кондратенко и Валерием Васильевым. В соответствии с документом, у сельскохозяйственных предприятий появится возможность использовать свои земельные участки для предоставления услуг в сфере винного туризма и размещения объектов, связанных с винным туризмом.

Авторы законопроекта считают, что это позволит сельскому хозяйству обеспечить дополнительную поддержку и экономическую эффективность. При этом будет соблюдаться баланс рационального использования плодородных почв и земель, пригодных для выращивания винограда.

Законопроект также вводит понятия «винный туризм», «объекты винного туризма» и дополняет направления государственной политики в области виноградарства и виноделия. Земельные участки, занятые объектами винного туризма, будут включаться в состав сельскохозяйственных земель.

Кроме того, будет допускаться строительство, реконструкция и эксплуатация различных объектов, предназначенных для виноградарских и винодельческих предприятий, а также объектов винного туризма на участках, принадлежащих винодельческим хозяйствам и включенных в федеральный реестр земель, пригодных для выращивания винограда. Региональные власти будут вправе устанавливать перечни муниципальных образований, на территориях которых запрещено строительство, реконструкция и эксплуатация объектов винного туризма.

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