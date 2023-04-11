Госдума окончательно одобрила закон о едином реестре военнообязанных Госдума в окончательном третьем чтении одобрила закон о реестре военнообязанных

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госдума приняла в окончательном третьем чтении закон о едином реестре военнообязанных, сообщается на сайте парламента. В голосовании принимало участие 395 депутатов, за проголосовали 394 человека, один воздержался. Против не был никто.

Теперь реестр воинского учета будет формироваться в автоматизированном режиме. Закон предусматривает возможность дублирования традиционных повесток в электронном виде. Зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах.

В рамках закона повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме. Кроме того, получившим повестку гражданам будет запрещен выезд из страны до тех пор, пока они не посетят военкомат.

Против россиян, решивших проигнорировать повестку, будут приниматься меры. В частности, уклонистов обещают серьезно ограничить в имущественных правах: запретить водить автомобиль, брать кредиты, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, а также выезжать заграницу, в случае если призывник не пришел по повестке в течение 20 дней со дня ее получения. О запретах уклонистов будут уведомлять письма военкома с цифровой подписью.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу высказывал мнение, что электронный способ оповещения о призыве на службу избавил ведомства от волокиты и бюрократизма. По его словам, цифровизация воинского учета улучшила эффективность призыва.