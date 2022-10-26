Госдума в I чтении приняла проект федерального бюджета на 2023-2025 годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. За проголосовали 319 депутатов, против - 80, воздержавшихся не было, сообщает РИА Новости. Как отметил министр финансов России Антон Силуанов, общий объем расходов бюджета в течение трех лет составит порядка 29 трлн рублей в год.

В соответствии с проектом документа, расходы бюджета РФ составят 29 трлн рублей в 2023 году, 29,4 трлн рублей в 2024 году и 29,2 трлн рублей в 2025 году. Доходы составят 26,1 трлн рублей в 2023 году, 27,2 трлн рублей в 2024 году и 27,9 трлн рублей в 2025 году. Дефицит, согласно прогнозам, в 2023 году составит 2% ВВП (или около 3 трлн рублей), закрыть его предполагается преимущественно за счет заимствований. При этом ожидается, что дефицит бюджета будет постепенно сокращаться - до 0,7% в 2025 году.

Таким образом, повышенный в текущем году уровень расходов создает дополнительный бюджетный стимул и будет сохранен до 2025 года, когда в 2025 году этот уровень расходов будет уже являться нормальным для бюджета. В 2025 году мы имеем сбалансированный бюджет без учета процентных расходов, то есть нулевой первичный баланс, и это позволяет сохранить устойчивость бюджетной конструкции, — сказал глава Минфина.

Ранее Силуанова заявил, что Министерство финансов России вместе с Минобороны предусмотрело ресурсы на нужды специальной военной операции в текущем году. Он указал, что деньги для соответствующих нужд также заложены «в следующую трехлетку».

Он пояснил, что согласованный объем средств предусмотрен для выплат военнослужащим и мобилизованным, а также на экипировку для них.