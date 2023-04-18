Госдума сразу в двух чтениях приняла проект закона «О гражданстве РФ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственная дума РФ

Госдума в ходе пленарного заседания 18 апреля приняла внесенный президентом РФ закон «О гражданстве Российской Федерации», к которому были одобрены поправки о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил РФ и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности страны. Всего к закону поступило 62 поправки от депутатов и сенаторов. При рассмотрении во втором чтении Госдума отклонила 31 поправку и одобрила 31 поправку, передает РИА Новости.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней с даты его официального опубликования.

В рамках закона предусмотрено сокращение требований более чем к 20 категориям лиц, желающим стать гражданами страны, а также расширение полномочий президента по определению категории лиц, которые имеют право на упрощенное приобретение российского паспорта.

В инициативе, принятой в первом чтении, лишение гражданства предусматривалось также за преступления по статьям о терроризме, за тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова рассказала, что в России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.

Опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ показал, что 48% россиян гордятся своим гражданством, для 73% респондентов наличие гражданства РФ связано с положительными эмоциями. В прошлом году речь шла о 50% таких граждан.