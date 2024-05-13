Госдума утвердила Патрушева и Хуснуллина зампредами Правительства России

Госдума утвердила кандидатуру исполняющего обязанности главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева на должность зампреда Правительства РФ, следует из трансляции пленарного заседания на сайте нижней палаты парламента. Марата Хуснуллина также утвердили на пост заместителя председателя кабмина.

За кандидатуру Патрушева проголосовали 433 депутата. Хуснуллина одобрили 374 парламентария. Кроме того, заместителям председателя правительства утверждены Виталий Савельев, Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, сообщил корреспондент NEWS.ru.

Назначить Патрушева на должность вице-премьера кабинета министров предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что занимавший должность главы Министерства сельского хозяйства России Патрушев трудом и результатами доказал, что он достоин рассмотрения его кандидатуры на пост.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о новой должности Сергея Шойгу, до этого возглавлявшего Минобороны РФ. Он занял пост секретаря Совбеза России и возьмет на себя курирование работы ФСВТС. Указ вступает в силу в день подписания.