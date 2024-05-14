Стало известно, кто из министров занял свой пост впервые В ГД утвердили Дегтярева, Алиханова и Старовойта новыми министрами

Фото: Пресс-служба ГД РФ

Депутаты Госдумы утвердили Михаила Дегтярева, ранее занимавшего пост главы Хабаровского края, на должность министра спорта РФ, главу Курской области Романа Старовойта — на пост министра транспорта России, губернатора Калининградской области Антона Алиханова — на должность министра промышленности и торговли РФ. Кроме того, глава Кузбасса Сергей Цивилев утвержден на должность министра энергетики, передает корреспондент NEWS.ru.

Также главой Минсельхоза назначили Оксану Лут, ранее занимавшую пост первого заместителя министра сельского хозяйства.

Ранее председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что Елена Ямпольская многое сделала для сферы культуры во время работы на должности главы соответствующего комитета Госдумы. Так он отреагировал на назначение Ямпольской советником президента России.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ямпольской советником главы государства. Она должна будет сложить полномочия депутата в связи с новым назначением. Также Путин переназначил главу Совета по правам человека Валерия Фадеева своим советником.