Госдума утвердила Мантурова первым вице-премьером России

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Денис Мантуров

Госдума России утвердила кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого зампреда правительства РФ. В новой должности Мантуров продолжит курировать промышленность.

Депутаты рассмотрели внесенные премьером Михаилом Мишустиным кандидатуры на пленарном заседании, трансляция которого ведется на сайте ГД РФ.

Ранее занимавший должность первого вице-премьера РФ Андрей Белоусов предложен главой государства Владимиром Путиным кандидатом на пост главы Минобороны.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин до этого заявил, что Госдуме потребуется свыше шести часов для утверждения кандидатур вице-премьеров. Он назвал предложенных премьер-министром Михаилом Мишустиным кандидатов в состав правительства профессиональными и опытными людьми.

Спикер Госдумы объяснил, что каждый из предложенных кандидатов будет выступать перед депутатами, после чего им будут задавать вопросы. По его словам, кандидатам также будет необходимо убедить парламентариев в том, что они справятся с поставленными задачами.

Ранее стало известно, что партия «Справедливая Россия — За правду» не поддержит 11 из 26 предложенных кандидатур в новый кабинет министров. По словам председателя фракции Сергея Миронова, на то есть «веские основания». Премьер-министр России Михаил Мишустин уже внес на рассмотрение Госдумы новый состав кабинета министров.