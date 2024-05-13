Госдума утвердила Голикову заместителем Мишустина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Госдума в ходе пленарного заседания приняла проект постановления об утверждении Татьяны Голиковой заместителем председателя правительства России по социальным вопросам. Постановление вступает в силу со дня его принятия. За ее назначение проголосовали 362 парламентария, один — против, 66 депутатов воздержались, передает корреспондент NEWS.ru.

Утвердить Голикову Татьяну Алексеевну заместителем председателя правительства Российской Федерации, — следует из текста постановления.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что партия не поддержит кандидатуру Голиковой в новом составе кабинета министров, несмотря на ее опыт. По его словам, решение вопросов, связанных с бедностью и неравенством, требует других подходов, которые должны приниматься на уровне отдельных министерств.

12 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев был освобожден от должности секретаря Совета безопасности РФ. Документ вступил в силу с момента подписания. На пост секретаря Совбеза РФ назначили Сергея Шойгу, который ранее занимал должность главы Минобороны России.

Политолог Константин Калачев ранее предположил, что Патрушев может занять должность в администрации президента. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что лично ему сложно представить Патрушева в роли заместителя кого-либо.