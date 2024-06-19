Госдума согласилась увеличить дефицит бюджета Госдума в первом чтении приняла поправки в бюджет на 2024 год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума в первом чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2024 год, сообщает «Интерфакс». Документ предполагает повышение дефицита до 2,12 трлн рублей.

Так, согласно проекту, общий объем доходов федерального бюджета снижается на 2,8 млрд рублей — до 35,063 трлн, в то время как расходы увеличиваются на 522 млрд рублей — до 37,183 трлн. Таким образом, дефицит составил 1,1% ВВП.

Почти полное сохранение доходов обеспечивается большим объемом доходов от нефтегазовой отрасли — 24,077 трлн рублей. Этот показатель оказался выше, чем предполагалось ранее.

Кроме того, законопроект учитывает не ожидавшиеся доходы, которые составили 173,1 млрд рублей. В их числе 105,3 млрд рублей приходится на доходы от перечислений Банка России по итогам 2023 года, 51,6 млрд рублей — на прочие неналоговые доходы в части компенсационного платежа.

Ранее комитет Госдумы по бюджету и налогам дал нижней палате парламента рекомендацию принять в первом чтении направленные на донастройку налоговой системы поправки в Налоговый кодекс РФ. Инициатива предусматривает повышение налога на прибыль организаций до 25%. Государственная дума планирует рассмотреть законопроект 20 июня.