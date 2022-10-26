Госдума собирается повысить МРОТ на 2023 год Госдума в первом чтении установила МРОТ в 2023 году на уровне 16 242 рублей

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Госдума в ходе пленарного заседания приняла в первом чтении законопроект правительства РФ, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 году на уровне 16 242 рублей. На сайте нижней палаты парламента отметили, что на текущий момент размер МРОТ составляет 15 279 рублей.

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении проект закона, которым предлагается установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2023 года в сумме 16 242 рубля в месяц, — сообщили в пресс-службе ГД.

Согласно законопроекту, правительство также предлагает изменить порядок расчета МРОТ на 2023 и 2024 годы. Пресс-служба Госдумы уточняет, что показатель минимального размера оплаты труда будет повышаться ускоренными темпами.

Его (МРОТ. — NEWS.ru) увеличение будет зависеть от темпов роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и превысит их на 3%, — сказано в сообщении.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.