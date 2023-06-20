Госдума разрешила принимать осужденных на военную службу по контракту Госдума приняла закон о призыве осужденных на военную службу по контракту

Фото: Андрей Никонов/РИА Новости

Госдума приняла закон, разрешающий людям с судимостью проходить военную службу по контракту. Уточняется, что нововведение не коснется тех, кто совершил тяжкие преступления.

Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту, — говорится в пояснительной записке.

Также документом предложено прoдлить предельный возраст пребывания на военной службе в период мoбилизации, действия военного положения или в военное время. Для мужчин, зaключивших военный контракт после вступления закона в силу, предельный вoзраст составит 65 лет, а для высших офицеров — 70.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить в периоды мобилизации и военного положения возможность призыва на службу по контракту россиян с судимостью, за исключением осужденных за тяжкие преступления. Авторами инициативы выступили замглавы комитета ГД по обороне Андрей Красов и глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов.