Госдума рассмотрит законопроект «о нулевом рабочем месте» Госдума рассмотрит законопроект, позволяющий вносить в трудовую книжку запись о стажировке

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В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект «о нулевом рабочем месте», передает РИА Новости. Нововведение может дать право делать запись в трудовой книжке после прохождения практики или стажировки, рассказал один из авторов законопроекта вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Проектом закона предлагается разграничить понятия практической подготовки, стажировки и обязательной стажировки, соотнеся их с положениями других федеральных правовых норм.

Законопроект отвечает запросу молодежи. Очень часто работодатели не берут на первое рабочее место студентов и выпускников без опыта. А опыт невозможно получить без первого рабочего места. Введение данных норм позволит по итогам прохождения практики или стажировки получить нужную первую запись в трудовую книжку, — сообщил чиновник.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова сказала, что в России могут упростить процедуру получения гражданства для иностранцев, которые поддерживают проведение специальной военной операции на Украине. Она назвала эту меру адекватной.

По словам Журовой, иногда ускоренное получение гражданства РФ является для иностранца необходимостью. Она пояснила, что жители некоторых государств могут опасаться возвращаться домой из-за оказанной или проявленной поддержки в отношении России.